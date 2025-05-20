БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На выборах в Молдове всё решает не население страны, а диаспора

На выборах в Молдове всё решает не население страны, а диаспора

 Илья КИСЕЛЁВ Назначенные на 28 сентября этого года выборы в парламент Молдовы во многом определят, каким путем будет двигаться дальше страна – продолжит курс на втягивание в конфликт с Российской Федерацией в случае, если правящей партии PAS удастся сохранить свои позиции, или этот курс будет пересмотрен в пользу разумной политики в интересах страны и ее населения.

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