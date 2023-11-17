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Мировое обозрение

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Влажные мечты японских властей о Курилах

Влажные мечты японских властей о Курилах

Выражение «влажные мечты» (лат. infectum somnium) как нельзя лучше подходит к определению вновь заявленных официальным Токио безосновательных притязаний на российские суверенные территории Курильских островов.

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