Влажные мечты японских властей о Курилах

Выражение «влажные мечты» (лат. infectum somnium) как нельзя лучше подходит к определению вновь заявленных официальным Токио безосновательных притязаний на российские суверенные территории Курильских островов.
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