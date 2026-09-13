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FiNE NEWS

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В Петербурге 13 сентября ожидаются дожди и облачность

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 сентября, ожидается преимущественно облачная погода с дождями. Согласно прогнозу, ухудшение погодных условий связано с периферией североатлантического циклона, центр которого смещается на север Скандинавии.

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