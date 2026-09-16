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Аргументы и Факты

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Агония Зеленского: военный раскрыл правду о «покушении» на борт №1 Украины

Агония Зеленского: военный раскрыл правду о «покушении» на борт №1 Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает утверждать, что его самолет якобы подвергался атаке БПЛА, с целью удержаться у власти как можно дольше, для этого он готов на любые провокации.

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