Уинфред Яви побил олимпийский рекорд 16-летней давности в беге с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года

На Олимпийских играх в Париже состоялся финал в беге на 3000 метров с препятствиями среди женщин. Золотая медаль досталась Уинфред Яви из Бахрейна, которая установила новый олимпийский рекорд, показав время 8 минут 52,76 секунды.