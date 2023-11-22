Добыча угля на шахте «Листвяжная» в Кузбассе остановлена из-за возгорания

Инцидент произошел в понедельник, 20 ноября.На шахте «Листвяжная» в Кузбассе была приостановлена добыча угля из-за возгорания, которое произошло в понедельник.
