Мост между Россией и Китаем может перейти к круглосуточному режиму работы

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил в пилотном режиме внедрить круглосуточную работу международных пунктов пропуска возле автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
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