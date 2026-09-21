Пресс-пул Белого дома не будет подменять CNN после лишения аккредитации

Сотрудники пресс-пула Белого дома, представляющие ABC, CBS, CNN, Fox News и ABC, отказались подменить команду телеканала CNN после скандала по поводу аккредитации.
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