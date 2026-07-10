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«Денвер» интересуется «Лучшим защищающимся»-2026 Евролиги форвардом Альфой Диалло

Источники Basket News сообщают об интересе к форварду Альфа Диалло со стороны «Наггетс». 29-летний баскетболист играл за школу Уэст Хай в Денвере .

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