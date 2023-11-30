Поражена цель на военном объекте в Шепетовке: в ВСУ заявили о сбитии 14 из 20 дронов «Герань»

Командование воздушных сил украинской армии заявило об успешном сбитии 14 из 20 российских дронов-камикадзе "Герань-2", ночью атаковавших объекты на Украине.
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