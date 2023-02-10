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Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Чан и Хоу, Стеллато-Дудек и Дешам, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами

10 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

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