Тренер гимнастов Родионенко выступила против условий МОК по допуску РФ к ОИ

Старший тренер сборной Российской Федерации по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила с заявлением о несогласии с условиями, предъявленными сотрудниками Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении вопроса допуска российских спортсменов к Олимпийским играм (ОИ), которые состоятся в 2024 году в Париже.
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