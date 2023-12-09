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Тренер гимнастов Родионенко выступила против условий МОК по допуску РФ к ОИ

Тренер гимнастов Родионенко выступила против условий МОК по допуску РФ к ОИ

Старший тренер сборной Российской Федерации по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила с заявлением о несогласии с условиями, предъявленными сотрудниками Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении вопроса допуска российских спортсменов к Олимпийским играм (ОИ), которые состоятся в 2024 году в Париже.

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