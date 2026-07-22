Федор Емельяненко потребовал взыскать 13 млн рублей с самозванного автора его биографии

Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову (псевдоним - Аля Рогожина) и издательство «АСТ», так как считает, что его биография в книге «сильно искажена и извращена».