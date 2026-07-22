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Спорт Уик-Энд

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Федор Емельяненко потребовал взыскать 13 млн рублей с самозванного автора его биографии

Федор Емельяненко потребовал взыскать 13 млн рублей с самозванного автора его биографии

Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову (псевдоним - Аля Рогожина) и издательство «АСТ», так как считает, что его биография в книге «сильно искажена и извращена».

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