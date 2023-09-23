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Депутаты Госдумы придумали хитрость с «пересадкой на российские автомобили»

Депутаты Госдумы придумали хитрость с «пересадкой на российские автомобили»

Либо «Аурус», либо отдаленное будущее Совет Госдумы единогласно поддержал идею пересадить всех депутатов на машины российского производства.

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Комментарии
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Нина СаковичКостенко
На метро пусть ездят!
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1 д.
Лариса Голубицкая
Ой,милаи,как же оне теперь? Не по статусу чиновнику российскому на россЕйской машине разъезжать,хоть комплектующие детали и не российские!Чижало им будет,но найдут выход!Например-водитель против!
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6 час.
виктор матвеев
Пройдет немного времени и заглохнет компанейщина и все будет чинно, благородно,  по старому
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7 мин.

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