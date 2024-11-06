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Артета про 0:1 с «Интером»: «Горжусь игроками и нашим доминированием. «Арсенал» мог забить пару мячей как минимум – обыграть «Челси» мы можем, судя по игре»

В 4-м туре общего этапа «Арсенал» проиграл на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Микелю Мерино.

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