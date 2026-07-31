«Мы не собираемся затыкать кому-то рот». Доменикали ответил на критику регламента Ф1

«Мы не собираемся затыкать кому-то рот». Доменикали ответил на критику регламента Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали признаёт, что пилоты имеют право критиковать машины 2026 года, но напоминает: главным приоритетом остаются болельщики.
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