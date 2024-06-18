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Рои дронов ударили по своим: Киев готовится к потере Одессы и Николаева. Резервы в Донбассе стачиваются под ноль. Новая фаза СВО

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