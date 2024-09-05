Пришло время сбора урожая и осенних заготовок Представляем подборку устройств, которые сделают приготовление варенья, салата или яблочного пирога значительно проще и веселее

Фрукто-овощерезка «Мульти Чоппер» 3 в 1Знай цену Материал: нержавеющая сталь, пластик. В наборе 3 насадки: ломтерезка для яблок (для нарезки ломтиками); крупная сетка (для крупной соломки или кубиков в два приема) Рекламировать.
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