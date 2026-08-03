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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova said who is behind the APU attack on the beach near Gelendzhik

Zakharova said who is behind the APU attack on the beach near Gelendzhik

NATO and The European Union, which not so long ago declared zero tolerance for terrorism, themselves became part of terrorist activities, allowing the "bandit formation" of Vladimir Zelensky's apparatus to operate in the very center of Europe.

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