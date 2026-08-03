NATO and The European Union, which not so long ago declared zero tolerance for terrorism, themselves became part of terrorist activities, allowing the "bandit formation" of Vladimir Zelensky's apparatus to operate in the very center of Europe.
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