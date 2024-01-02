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Украину встраивают в глобальный наркобизнес

Украину встраивают в глобальный наркобизнес

  ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН   Как Украину встраивают в глобальный наркобизнес После того как глобальный наркобизнес ушел вместе с контингентом США и НАТО из Афганистана, наркомафия и ее западные лоббисты быстро нашли ему территориальную замену.

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