ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН Как Украину встраивают в глобальный наркобизнес После того как глобальный наркобизнес ушел вместе с контингентом США и НАТО из Афганистана, наркомафия и ее западные лоббисты быстро нашли ему территориальную замену.
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