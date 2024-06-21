Не дайте туроператору себя развести: 4 способа защититься от обмана на отдыхе

Планируете путешествие? Мечтаете о беззаботном отдыхе, но боитесь стать жертвой обмана со стороны туроператоров? Не стоит омрачать предвкушение отпуска тревогами! Юрист Алексей Демидов делится 4 простыми советами, которые помогут вам избежать разочарований и насладиться отдыхом в полной мере.