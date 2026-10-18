Нужно устранить первопричины конфликта вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает газета «Известия».
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