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Четыре ближайшие к Солнцу экзопланеты, вероятно, остались без атмосфер

Четыре ближайшие к Солнцу экзопланеты, вероятно, остались без атмосфер

Модели Кембриджского университета показывают, что экзопланеты у звезды Барнарда потеряли газовые оболочки миллиарды лет назад и имеют ограниченные запасы воды в недрахАстрономы Института астрономии Кембриджского университета пришли к выводу, что все 4 известные экзопланеты звезды Барнарда, ближайшей к Солнцу одиночной звезды, с высокой вероятностью уже давно лишились своих атмосфер.

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