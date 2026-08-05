Четыре ближайшие к Солнцу экзопланеты, вероятно, остались без атмосфер

Модели Кембриджского университета показывают, что экзопланеты у звезды Барнарда потеряли газовые оболочки миллиарды лет назад и имеют ограниченные запасы воды в недрахАстрономы Института астрономии Кембриджского университета пришли к выводу, что все 4 известные экзопланеты звезды Барнарда, ближайшей к Солнцу одиночной звезды, с высокой вероятностью уже давно лишились своих атмосфер.
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