🎖 Патриотическая акция «Земля героев» прошла в Крыму Горсти крымской земли, собранные с самых ожесточённых мест боёв во время Великой Отечественной войны, станут частью «Капсулы памяти».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎖 Патриотическая акция «Земля героев» прошла в Крыму Горсти крымской земли, собранные с самых ожесточённых мест боёв во время Великой Отечественной войны, станут частью «Капсулы памяти».