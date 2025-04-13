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test mazurok

1 подписчик

🎖 Патриотическая акция «Земля героев» прошла в Крыму Горсти крымской земли, собранные с самых ожесточённых мест боёв во время Великой Отечественной войны, станут частью «Капсулы памяти».

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