В Киеве новая «белая гвардия». Зеленский арестовал 400 неугодных офицеров

Владимир Зеленский.Сегодня 440 прочитали Насколько украинский президент Зеленский доверяет СБУ не совсем понятно, хотя он сам сменил там руководство и поставил заниматься вопросами «безпеки» преданного мясника, лицо которого не обезображено интеллектом, Василия Малюка.