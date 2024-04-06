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В Киеве новая «белая гвардия». Зеленский арестовал 400 неугодных офицеров

В Киеве новая «белая гвардия». Зеленский арестовал 400 неугодных офицеров

Владимир Зеленский.Сегодня 440 прочитали Насколько украинский президент Зеленский доверяет СБУ не совсем понятно, хотя он сам сменил там руководство и поставил заниматься вопросами «безпеки» преданного мясника, лицо которого не обезображено интеллектом, Василия Малюка.

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