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В Тамбовской области выявляются новые факты незаконной регистрации иностранцев

В Тамбовской области выявляются новые факты незаконной регистрации иностранцев

В Тамбовской области с начала года полицейские выявили новые факты незаконной регистрации. Так, 12 января в ходе очередной проверки жилого сектора сотрудниками подразделения по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным выявлен факт незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания.

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Галина Друзина
Выслать всех мигрантов вместе с семьями, диаспорами и всех кто прописал, лишить гражданства.
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