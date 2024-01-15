В Тамбовской области выявляются новые факты незаконной регистрации иностранцев

В Тамбовской области с начала года полицейские выявили новые факты незаконной регистрации. Так, 12 января в ходе очередной проверки жилого сектора сотрудниками подразделения по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным выявлен факт незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания.