Уолтц и Рубио выступают за нападение на Иран — Washington Post

Потенциал Ирана в области ядерного оружия необходимо уничтожить военным путем, считает советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, 18 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и других людей, имен которых газета не раскрывает.