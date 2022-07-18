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Тартакова – на вопрос, стоит ли опасаться реакции российской публики на каминг-аут Касаткиной: «Нашей публике нужно развиваться как душевно, так и умственно»

Агент Дарьи Касаткиной Софья Тартакова прокомментировала каминг-аут первой ракетки России. «Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите, любовь в принципе может кому-то помешать? Вне зависимости от того, какого она пола.

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