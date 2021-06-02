В Ираке минимум два человека скончались из-за «чёрной плесени»

В провинции Ди-Кар на юге Ирака минимум два человека умерли от мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень», передаёт телеканал Rudaw, ссылаясь на представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.