Ключевой разработчик российских систем РЭБ погиб при взрыве

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Амара Карпова
Жалко😭😭😭Светлая память❤️🙏🌹🌹хороших людей теряем...😥💔
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