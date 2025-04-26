Ключевой разработчик российских систем РЭБ погиб при взрыве

Недалеко от границы с Украиной погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, сообщает Telegram-канал Mash.
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