В России рассматривают инициативу в поддержку коррупционеров: Не мешайте казнокрадам из Минобороны грабить

И в медиапространстве, увы, свои клоаки процветают... Обычно же, ведь, все, что "дурно пахнет" они постоянно аккумулируют всегда там у себя. Бредни, сплетни, оговоры они у себя постоянно собирают... Главное основание для них хайп... Для них неважно, что это, как правило, полная фигня.

ВВ

Василий Васильев

"пять-шесть лет человек грабил бюджет, грабил, и никто ему на это не возразил" - а что тут удивительно ? У нас построена "Единая Вертикаль" Власти, где круговая порука, коррупция и кумовство - основные компоненты, цементирующие Вертикаль. Удивительно, что только сейчас "Вертикаль" начала давать трещины, и вся гниль начала вытекать наружу. К сожалению, эта гниль копилась там не 5-6 лет, а гораздо дольше. Поэтому "вытекать" оттуда есть чему еще долго, если Власть не примется "затыкать" эти трещины в оперативном порядке.