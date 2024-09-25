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В России рассматривают инициативу в поддержку коррупционеров: Не мешайте казнокрадам из Минобороны грабить

В России рассматривают инициативу в поддержку коррупционеров: Не мешайте казнокрадам из Минобороны грабить

В России рассматривают инициативу, по сути, в поддержку коррупционеров, заметил Иван Миронов. Он обрисовал посыл абсурдной идеи чиновников: не мешайте казнокрадам из Минобороны грабить.

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Комментарии
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Влад Владимиров
И в медиапространстве, увы, свои клоаки процветают... Обычно же, ведь, все, что &quot;дурно пахнет&quot; они постоянно аккумулируют всегда там у себя. Бредни, сплетни, оговоры они у себя постоянно собирают... Главное основание для них хайп... Для них неважно, что это, как правило, полная фигня.
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18 час.
ВВ
Василий Васильев
&quot;пять-шесть лет человек грабил бюджет, грабил, и никто ему на это не возразил&quot; - а что тут удивительно ? У нас построена &quot;Единая Вертикаль&quot; Власти, где круговая порука, коррупция и кумовство - основные компоненты, цементирующие Вертикаль. Удивительно, что только сейчас &quot;Вертикаль&quot; начала давать трещины, и вся гниль начала вытекать наружу. К сожалению, эта гниль копилась там не 5-6 лет, а гораздо дольше. Поэтому &quot;вытекать&quot; оттуда есть чему еще долго, если Власть не примется &quot;затыкать&quot; эти трещины в оперативном порядке.
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18 час.
Бендер Задунайский
Все наработки Белоусова смоют в унитаз . Воруй братва - ночь на дворе ,рассвета не предвидится !
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17 час.

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