О перспективах разработки западных систем реактивной артиллерии

Боевые действия на Украине показали высокую эффективность реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ведущие западные военные державы предпринимают усилия по улучшению характеристик стоящих у них на вооружении систем РСЗО с учетом боев на украинском ТВД.
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