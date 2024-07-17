Покушение на Трампа благодаря большому количеству частных видео – можно изучить со всех ракурсов, что и было сделано.
Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается
Комментарии
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М
ММ
Даёшь Гражданскую войну в США, Чапаева и Анку-пулеметчицу так и быть, им отправим!
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17 час.
ВН
Валерий Николаевич
Задол..бали пустопорожние посты. Что автор хотел сказать, едрен корень?
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13 час.
Семен Демин
Все это хорошо. Но недооценивать врага очень опасно. Тем более загнанного в угол.
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6 час.
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