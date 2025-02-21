Сыновья певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Дени Байсаров поругались из-за разных политических взглядов, сообщило издание «Popcake» со ссылкой на источник.
Внуки Пугачевой поссорились из-за политики
Комментарии
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Eduard
Ну и назвали внуков,не удивительно,что Алла крыса!Вся семейка непонятно кто!
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21 час.
Eduard
Я русский никакой не Денни,ни Вульф и умру таким!
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21 час.
ВА
Владимир Андреев
Автор - БОМЖ??? Нормальный человек по " помойкам" не лазает... и не выставляет напоказ, что там " добыл"...
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12 час.
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