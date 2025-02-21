Внуки Пугачевой поссорились из-за политики

Ну и назвали внуков,не удивительно,что Алла крыса!Вся семейка непонятно кто!

Я русский никакой не Денни,ни Вульф и умру таким!

ВА

Владимир Андреев

Автор - БОМЖ??? Нормальный человек по " помойкам" не лазает... и не выставляет напоказ, что там " добыл"...