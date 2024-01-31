Лавров: мировая экономическая активность смещается в Евразию и АТР

Мировая экономическая активность смещается на территорию Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.