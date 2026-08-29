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Царьград

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Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении с Венесуэлой

Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупного соглашения с Венесуэлой на передачу под контроль Вашингтона 65 млрд баррелей нефтяных резервов.

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