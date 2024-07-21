The Washington Post: Трампу может понадобиться обследование слуха после ранения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором приводятся подробности об оказании ему медицинской помощи после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии