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Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО РФ отражают атаки ВСУ на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны РФ отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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