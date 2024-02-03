Их мрии и мир реальной политики...

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Неуважаемая новоприобретённая гражданка России Пихта, а по факту обычная неблагодарная хохлуха, полившая говном и оболгавшая всех, кто тебе помог с побегом в Россию из чумного барака.

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Комментарии
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SM
Svetlana Malovik
По мне так придавить эту вошь, а не тиражировать её высеры! Знать ёё не знали и не знали бы и далее!
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11 час.
ТП
Татьяна Полякова
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9 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
только если это беженцы, а не &quot;бегуны&quot; ...
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