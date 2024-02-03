Неуважаемая новоприобретённая гражданка России Пихта, а по факту обычная неблагодарная хохлуха, полившая говном и оболгавшая всех, кто тебе помог с побегом в Россию из чумного барака.
Их мрии и мир реальной политики...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SM
Svetlana Malovik
По мне так придавить эту вошь, а не тиражировать её высеры! Знать ёё не знали и не знали бы и далее!
Ответить
11 час.
ТП
Татьяна Полякова
Ответить
9 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
только если это беженцы, а не "бегуны" ...
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии