ИНТЦ "Русский" и "Экономика океана" подписали соглашение на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке АО "Управляющая компания ИНТЦ 'Русский'" и АНО "Экономика океана" заключили соглашение для поддержки технологий и выхода на рынки АТР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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