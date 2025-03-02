МАСЛЕННИЦА: ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ Когда зима дрожит на пороге, сдаваясь под натиском весеннего солнца, славянская душа разгорается в радостном буйстве — наступает Масленица.
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МАСЛЕННИЦА: ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ Когда зима дрожит на пороге, сдаваясь под натиском весеннего солнца, славянская душа разгорается в радостном буйстве — наступает Масленица.
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