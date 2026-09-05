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Принц Уэльский и принцесса Анна отправятся на похороны Харальда V

Принц Уэльский и принцесса Анна отправятся на похороны Харальда V

Принц Уильям будет представлять короля Карла III на церемонии прощания с королём Норвегии Харальдом V, которая пройдёт в Осло 9 сентября .

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