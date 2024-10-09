Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН И снова западные издательства, перебивая друг друга и изгаляясь в умении кто круче похвалит Россию и измажет запад, рассказывают о том, что в стране, где нет нормального президента, отсутствует демократия и идёт реальная грызня за делёж бюджетного пирога, нет и не может быть серьёзных долгосрочных планов развития экономики.