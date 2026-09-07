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Рязанские новости

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Рязанский суд продлил арест директора издания «Вид сбоку»

Рязанский суд продлил арест директора издания «Вид сбоку»

Срок содержания под стражей директора издания «Вид сбоку» продлён до 26 ноября.Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова.

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