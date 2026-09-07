Рязанский суд продлил арест директора издания «Вид сбоку»

Срок содержания под стражей директора издания «Вид сбоку» продлён до 26 ноября.Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова.
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