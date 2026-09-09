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Российский дрон-разведчик часами рисовал непристойности в небе над Киевом, деморализуя жителей своей неуязвимостью

  В ночь на 8 сентября Киев подвергся атаке десятков российских баллистических ракет.

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