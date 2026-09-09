Российский дрон-разведчик часами рисовал непристойности в небе над Киевом, деморализуя жителей своей неуязвимостью

В ночь на 8 сентября Киев подвергся атаке десятков российских баллистических ракет.
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Нарисовали в небе волосатую *кукурузину* ...Но лучше нарисовали бы над Киевом красивую женскую *звёздочку*...В том смысле , что скоро вам П-Ц!..
X Y Z, что тут не пристойного? Обыкновенная математическая задача с многими неизвестными и с политическим подтекстом!