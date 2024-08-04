Вот уж новость, так новость! Вице-премьер Киргизии Адиль Байсалов решил напугать Россию своим заявлением о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Да, давненько в чуркестанах заварушек не было, свинорылые кыргызы что-то вольготно стали себя чувствовать в России, уехав оттуда... А когда там начнётся резня и черножопые ишаки начнут кромсать друг друга, сразу все побегут за помощью к России и ОДКБ... Ишаку байсалову, прежде чем кидаться подобными заявлениями, стоило бы подумать о последствиях, когда полтора-два миллиона черножопых обозлённых ишаков приедут из России домой, и что там с ним будет...
Ответить
5 час.
Игорь Василевский
Так на виду сии деятели. Изначально - ФМС, затем - МВД. При непосредственной поддержке местных и центральных властей. Диаспоры то денюшку за прикрытие своих делишек несут....
Ответить
3 час.
Модест
Было бы даже смешно, если бы не было так печально, что у нас такие "союзники". Позорно как-то рядом с обосравшимся стоять, словно это от тебя воняет.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии