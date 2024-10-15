Точка кипения: прогноз по Таро на ноябрь 2024 для всех знаков зодиака Алёна Юрьева Ноябрь 2024 обещает быть насыщенным и эмоциональным, особенно для водных знаков, когда «скорпионский» месяц станет точкой кипения в вопросах чувств и отношений.