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Точка кипения: прогноз по Таро на ноябрь 2024 для всех знаков зодиака

Точка кипения: прогноз по Таро на ноябрь 2024 для всех знаков зодиака

Точка кипения: прогноз по Таро на ноябрь 2024 для всех знаков зодиака Алёна Юрьева Ноябрь 2024 обещает быть насыщенным и эмоциональным, особенно для водных знаков, когда «скорпионский» месяц станет точкой кипения в вопросах чувств и отношений.

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