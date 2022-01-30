Похоже на банальный саботаж: даже после выполнения всех требований сертификацию «Северного потока-2» снова заблокировали

Похоже, «странная» ситуация с сертификацией немецким регулятором газопровода «Северный поток-2» почти полностью повторяет ситуацию с признанием Всемирной организацией здравоохранения российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».
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