First Half of September Trades Taken Results Day Trading E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! FOMC_God Pre FOMC tomorrow, these are my results so far 10 trades taken 6 wins 4 losses using 1.
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