Сигнал клаксона хотят признать свободой слова

Американка хочет добиться в суде права сигналить автомобильным клаксоном для самовыражения. 69-летняя Сьюзан Портер из Калифорнии намерена передать свое дело в Верховный суд после того, как в 2017 году ее оштрафовали за «незаконное использование звукового сигнала» за то, что она сигналила в знак протеста против своего конгрессмена около митинга.