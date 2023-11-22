Сигнал клаксона хотят признать свободой слова

Американка хочет добиться в суде права сигналить автомобильным клаксоном для самовыражения. 69-летняя Сьюзан Портер из Калифорнии намерена передать свое дело в Верховный суд после того, как в 2017 году ее оштрафовали за «незаконное использование звукового сигнала» за то, что она сигналила в знак протеста против своего конгрессмена около митинга.
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